Orchester in Krefeld : Wie die Pfarrbläser von St. Stephan Corona trotzen

Krefeld Für Blasorchester sind die Hygieneauflagen in der Pandemie besonders hart. Die Pfarrbläser lassen sich ihren Schwung dadurch nicht nehmen, denn sie steuern auf ein Jubiläum zu. Wie meistern sie die Situation?

So hatten sie sich den Anfang nicht vorgestellt: Im Januar 2020 hat Andreas Lind bei den Pfarrbläsern St. Stephan den Dirigentenstab übernommen. Mit einem neuen musikalischen Leiter beginnt immer auch ein neues Kapitel in der Orchestergeschichte. Doch das Programm gab Corona vor: Bläser treffen die Schutzbestimmungen besonders hart, denn beim Spielen entstehen viele Aerosole. Die Sicherheitsabstände müssen deshalb entsprechend größer sein. Proben und Auftritte in großen Gruppen sind damit kaum möglich.

In der Pfarrgemeinde St. Stephan gründete Pastor Willi Merkelbach im Jahr 1973 die Pfarrbläser St. Stefan. Er war auch der erste Dirigent. „Wir verdanken ihm viel, er war ein väterlicher Freund, der viel für den Zusammenhalt getan hat. Diese Werte und Traditionen pflegen wir weiter. Und das spiegelt sich auch in unserem Namen - auch wenn Pfarrbläser St. Stephan heute nicht cool klingt“, sagt Grubert. Denoch: die Musik an St. Stephan hat einen guten Ruf - maßgeblich auch durch das Engagement des langjährigen Kirchenmusikers Uli Stuers.

Es war besonders bitter, das traditionelle Weihnachtskonzert in der Kirche St. Elisabeth abzusagen - das zweite Jahr in Folge. Doch statt Trompete, Horn oder Saxofon in den Koffer zu schließen, besannen sich alle auf ihre caritativen Werte und bereicherten andere, die auch unter den Gegebenheiten litten, mit ihrer Musik: „Wir haben einige Martinszüge begleitet, das war sehr schön. Und wir haben im Advent „Fensterkonzerte“ gegeben“, sagt Grubert: In Seniorenheimen im gesamten Stadtgebiet haben sie in den Höfen, Gärten oder vor den Gebäuden mit weihnachtlichen Klängen aufgewartet. An einen stimmungsvollen Auftritt in der Kapelle des Altenheims St. Josefs denken sie sehr gern zurück.