Konzertreihe in der Krefelder Lutherkirche Die Walcker-Orgel singt auch im Matineen-Jahr 2023

Die Idee wurde durch Corona geboren. Zu den Einschränkungen gehörte auch das Sing-Verbot in den Kirchen. 2021 hat in der Matineenreihe in der Lutherkirche deshalb die Orgel die Aufgabe übernommen, zu tun, was der menschlichen Stimmen untersagt war: zu singen. „Cantatorium Organum – der Gesang der Orgel“ war seither das Jahresmotto. Und singen wird sie Walckerorgel ab Sonntag, 15. Januar, wieder, auch wenn das Leitmotto in diesem Jahr ganz offen ist, ohne Vorgaben für die Interpretierenden.