Krefelds längste Protestaktion Intendant Michael Grosse ist Gast der 500. Montagslesung

Sandor Marai hat das deutsche Lesepublikum erst spät (wieder)entdeckt, als 1998 sein Roman „Die Glut“ neu aufgelegt wurde, das Buch war ein internationaler Erfolg. Der Autor hat ihn nicht mehr erlebt. Er war 1989 in seiner kalifornischen Wahlheimat San Diego gestorben. Die Welt hatte ihn da längst vergessen. Marai, geboren 1900 in Kaschau (heute Slowakei), gehörte in den 30er Jahren zu den gefeierten Autoren in ganz Europa, geriet aber nach seiner Emigration in Vergessenheit.