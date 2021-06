Kulturfabrik Krefeld : Alle Termine für Juni abgesagt

Torsten Sträter verschiebt seinen Auftritt auf November 2022. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Krefeld Die Coronalage ist zu labil, um den Live-Apparat hochzufahren: Torsten Sträter und Brings kommen erst 2022 in die Kulturfabrik. Für den Poetry Slam sucht der Verein nach Open-Air-Möglichkeiten.

Das Wetter und die Inzidenzzahlen lassen endlich wieder hoffen, sind aber noch nicht stabil genug, um ein Veranstaltungsangebot darauf zu bauen. Zumindest in der Kulturfabrik scheint es heikel, den Apparat anzufahren und gegebenfalls kurzfristig wieder zu stoppen - was mit honorarpflichtigen Gästen nicht so einfach ist. Deshalb fiel die Entscheidung: „Wir werden die für Juni geplanten Veranstaltungen nicht wie ursprünglich gedacht durchführen können“, teilt Kufa-Sprecherin Katahrina Schneider-Bodihn mit. Das heißt im Klartetxt: Für Juni sind alle Termine abgesagt. Für einige Programme gibt es bereits neue Termine. Schneider Bodihn: „Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für die entsprechenden Nachholtermine oder können an den ursprünglichen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.“

Diese Auftritte werden verschoben: Das VPT (Voll Playback Theater) kommt mit den „Helden der Galaxis“ am 31. Mai 2022. Nicht ganz so lange müssen Impro-Fans auf das Open-Mic-Format „Vollkontakt loves Stand Up“ warten, das für den 9. Juli in diesem Jahr angesetzt ist.

Für 2021 gibt es folgende neue Termine: Johannes Floehr präsentiert „Ich bin genau mein Humor“, open air, sobald es möglich ist. Auch für den Papp a la Papp wird kurzfristig ein Open Air angeboten.

Diese Acts laufen erst im nächsten Jahr: Brings kommen am 27. Mai. Marc Weide fragt „ Kann man davon leben?“ am 13. Februar. Tino Bomelino „Mit der Kraft der Power“ gibt es am 12. Februar. Torsten Sträter gastiert mit „Schnee, der auf Ceran fällt“ auf Einladung der Kufa am 27. November im Seidenweberhaus.

Für Tutty Tran und „Augen zu und durch“ sowie für Braddock werden noch Termine gesucht. Der Auftritt von Basta, der für den 24. Juni geplant war, ist abgesagt. Über neue Termine wird die Kufa kurzfristig informieren.