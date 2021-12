Tipp für einen Kunsttrip : Große Show für Georg Ettl

Die Krähen auf dem Ettl-Zaun am KWM sind markant. 1997 hat der Künstler den Hof des Museums gestaltet. Foto: Endermann/Endermann, Andreas (end)

Krefeld Die Städtische Galerie im Park in Viersen wird 40 und widmet ihre Geburtstagsausstellung dem Künstler Georg Ettl. Am Sonntag wird sie eröffnet. Auch in Krefeld hat Ettl Spuren hinterlassen - etwa am KWM. Warum sich ein Abstecher in die Nachbarstadt lohnt.

Von Sigrid Blomen-Radermacher und Petra Diederichs

Seine Köpfe erkennt jeder: Eine Silhouette von Georg Ettl ist markant. Köpfe und Gestalten sind im Profil zu sehen, ohne Gesicht, nur auf die Kontur beschränkt. Auch Tiere und Häuser haben reduziert aufs Minimum maximale Wirkkraft. Am Niederrhein findet sich ständig irgendwo ein Ettl - auf Plätzen, in Grünanlagen, auch in Kirchen. Der Niederrhein war seine Wahlheimat, in Viersen hat der Künstler nach seiner Rückkehr aus Amerika bis zu seinem Tod 2014 gelebt. Die dortige Städtische Galerie im Park widmet ihm anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens eine umfassende Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird.

Für Krefelder lohnt sich ein Abstecher nach Viersen. „40 Jahre Kunst – Georg Ettl in Viersen“ stellt einen Künstler vor, der über einen Zeitraum von 40 Jahren Spuren in seiner Wahlheimat hinterließ. Dabei ist Unbekanntes zu entdecken, aber auch Parallelen zu Ettls Wirken in Krefeld.

„Großer Kopf“: Ettls Markenzeichen — die Silhouette — ist natürlich auch in der Galerie im Park zu sehen. RP-Fotos: Knappe/ RP-Archiv: Busch, Endermann Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Auch Führungen in Kirche und Kreishaus Ausstellung Wer zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 12. Dezember, 11 Uhr, kommen möchte, muss sich unter galerie@viersen.de oder telefonisch unter 02162 101160 anmelden. Die Vorlage eines 2G-Nachweises ist verpflichtend. Am Eröffnungstag sind auch die Eingangshalle des Kreishauses sowie die Kirche St. Remigius in der Zeit von 12 bis 14 Uhr zugänglich. Die Ausstellung ist bis zum 23. Januar 2022 dienstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar bleibt die Galerie geschlossen. Angebote Kurzführungen: Dienstag, 14. Dezember, 13 Uhr sowie Dienstag, 4. Januar. Führung durch die Ausstellung: Sonntag, 9. Januar, 11 Uhr. Führung zu den Wandmalereien in der Remigiuskirche: Mittwoch, 12. Januar, 16 Uhr, Treffpunkt vor dem Hauptportal. Führung zu den Wandmalerei in der Eingangshalle des Kreishauses: Donnerstag, 13. Januar, 16 Uhr. Auch hier gilt: eine Voranmeldung und der 2G-Nachweis sind erforderlich.

Im Kaiser-Wilhelm-Museum hat er in den 1980er Jahren ausgestellt. Zehn Jahre später erhielt er den Auftrag, das Umfeld des Museums zu gestalten. Seine Idee, den Platz originalgetrau wie im späten 19. Jahrhundert herzurichten, fand bei den Verantwortlichen keine Gegenliebe. So beschränkte sich die Umsetzung 1997 auf den Museumsinnenhof: Naturstein und Beton mit eingelassenen Kieseln und die Krähen. Der einfache Zaun mit den schwarzen Vögeln bezieht sich auf Krefeld und soll symbolisch eine Wand ersetzen und damit das Museum nach außen öffnen.

Der „Blechturm“ war eines der letzten Werke, die der im Jahr 2014 verstorbene Künstler geschaffen hat. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

In der Galerie in Viersen warten knapp 100 Exponate auf die Besucher: nie Gesehenes, selten Gezeigtes, Entworfenes und Verworfenes, und natürlich die klassischen Ettls, die reduzierten Silhouetten.

Georg Ettl in seinem Atelier. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Schwerpunkt sind Arbeiten mit Bezug zu Viersen: Der in Bayern aufgewachsene Ettl lebte seit 1973 am Niederrhein. Nach Jahren in Amerika und Frankreich ließ er sich mit Frau und Tochter in Viersen nieder und begann, Kunst zu unterrichten. Auf dem Hof seiner Schule, dem heutigen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, gestaltete er 1980 das Amphitheater. 1983 folgte die Ausgestaltung der Eingangshalle des Kreishauses, 2002 bis 2007 die des Chores der Remigiuskirche. Die „Frau mit Armen“ von 2004 ragt an der Seitenfront des Stadthauses auf.

Das „Atelier Ettl“, vertreten durch die Tochter des Künstlers, Renate Ettl, hat der Stadt Viersen anlässlich des Stadtjubiläums 2020 vier gusseiserne Hausreliefs unter dem Titel „Stadtbild Viersen“ geschenkt. Sie sind an der Seitenwand der Städtischen Galerie angebracht. Das Haus ist eines der wiederkehrenden Themen – in der Galerie sind neben Reliefs einige ungewöhnliche Malereien dazu zu sehen. Es gibt auch Entwürfe zur Kirche und zum Kreishaus, auch ein (nicht realisierter) Vorschlag für eine Gestaltung des Bibliotheksneubaus ist dabei. Das Hochhaus mit Schafen erinnert an die erste Wohnung der Ettls am Konrad-Adenauer-Ring, und es gibt den goldenen Pudel. Auch alte Schätze sind zu finden: Skulpturen aus den 1970ern, die aus sorgfältig aufgesteckten und aneinandergereihten Federn bzw. Holzstäben bestehen und einen ganz anderen Ettl zeigen.