20. Krefelder Krimitage : Gänsehaut bei Menü und Wein

Krefeld Von Corona will sie sich das Jubiläum nicht verhageln lassen. Deshalb lädt Ina Coelen-Simeonidis ab Sonntag sieben Mal zu Krimilesungen an ungewohnte Orte ein.

Alfred Hitchcock ist der unangefochtene Meister des Suspense - jener nervenzerreißenden Spannung. „Die Gänsehaut ist die Epidermis unserer Zeit“, hat er mal gesagt. Und das stimmt immer noch. Thriller haben feste Plätze auf den Bestsellerlisten, und auch die Regionalkrimis spiegeln die Lust an der Entspannung durch Spannung. Ein herrlicher Giftmord am fiesen Zeitgenossen kann die Welt ein bisschen heiler machen - wenn es dazu nocch nette Häppchen oder ein Menü gibt. In Krefeld ist Ina Coelen-Simeonidis die unermüdliche Hüterin des Krimifeuers. Zum 20. Mal organisiert sie die Krefelder Krimitage, die am Sonntag beginnen.