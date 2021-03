Krefelder Musikevent : Schlagzeuger der Welt trommeln am Ostersonntag

Christian Schages am Schlagzeug: „Der Drummer hält die Band zusammen.“ Foto: Schages

Krefeld Der Krefelder Musiker Christian Schages hat den Welttag der Drummer initiiert. Er wird international gefeiert - sogar in Afrika. Mit Trommeln und Klatschen geht’s gemeinsam ins Radio.

Auf die Liste der kuriosen Feiertage hat es der 4. April bereits geschafft. Der Krefelder Musiker Christian Schages hat den Vierten-Vierten zum Weltschlagzeugertag erhoben. Und inzwischen ist der World Drummer Day auch international bekannt. Sogar in Afrika gibt es Mitmacher. Dann wird getrommelt und Rhythmus gemacht, damit diejenigen, die in Bands immer im Schatten agieren, im Rampenlicht stehen. 2013 hatte Schages die Idee. In diesem Jahr wird der Tag rein virtuell ohne Live-Gigs zelebriert.

Der Ostersonntag steht in diesem zweiten Corona-Frühjahr unter dem Motto „Drum for Hope“ - Trommeln, um Hoffnung zu machen ist Schages, der in Krefeld und Rheinberg Schlagzeugschulen betreibt, wichtig in diesen Monaten. Und jeder kann dabei mitmachen, betont er: „Gerne auf dem Schlagzeug, auf der Trommel, wer mag, trommelt auf dem Tisch, Schnippsen, Händeklatschen, Klopfen - alles ist erlaubt. Wir wollen ein bisschen Krach und ordentlich gute Stimmung machen. Hierbei stehen allein der Spaß und die Lebensfreude im Vordergrund.“

Wer dabei sein will, lädt ein Video mit den drei Hashtags #Weltschlagzeugertag, #WorldDrummersDay und #DrumForHope hoch. Und weil Schages niemanden auf die Bühne holen kann in diesem Jahr, gibt es als Alternative das Radio: „Da sendet man ein Foto von sich an das 4U-Radio, E-Mail drums@4u-radio.de zusammen mit Vornamen, Stadt und ein paar Infos über sein bisheriges Schlagzeugspiel. Das wird auf der Facebook-Seite des Radiosenders veröffentlicht. An den selben Radio-Sender geht eine Audio-Aufnahme mit vier Takten in der (Metronom-) Geschwindigkeit 120 BPM, bestehend aus einem Rhythmus und einem Break in normaler Qualität“, erklärt Schages. Am Ostersonntag werden alle Schlagzeuger zusammen zu hören sein.

Das Event ist nicht kommerziell, aber als Motivationsstütze gibt es Drumsticks gelasert mit dem individuellen (Band-)Namen und dem Schriftzug des Weltschlagzeugertags als Aktion günstiger.

