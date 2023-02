Aus dem Theater Krefeld Krefelder Sängerin rettet Musicalvorstellung in Heilbronn

Noch zwei weitere Male wird die gebürtige Amerikanerin am Theater Heilbronn ihre Lieblingsrolle spielen. Am Niederrhein hat sie zurzeit noch einen kleineren Auftritt in dem Musical „Liebe, Mord und Adelspflichten“, das bis März in Krefeld läuft. Und in der nächsten Spielzeit wird die Sängerin in Mönchengladbach mit diesem Stück zu erleben sein.