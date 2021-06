Krefelder Initiative : Warum die Zukunft der Kultur im Digitalen liegt

Krefeld Der Stream ist das wichtigste Medium der Coronazeit für die Kultur. Viele Kreative sehen Chancen im Digitalen - auch für die Zukunft. Eine Initiative stellt Ideen zur Debatte.

Die Initiative Kultur digital in Krefeld lädt für Freitag, 18. Juni, zum zweiten Digitaltag ein. In einem Stream diskutieren Kulturschaffende über die Chancen und Möglichkeiten von Kultur in digitalen Formaten. Florian Funke ist Mitbegründer der Initiative.