Textilmuseum Krefeld : Neue Filme über goldene Drachen

In China hat der Drache eine 5000 Jahre lange Tradition. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Die Ausstellung „Drachen aus goldenen Fäden“ im Deutschen Textilmuseum wird in Youtube-Filmen begleitet. Zu sehen sind prachtvolle Seidengewänder und asiatische Kultur. Kurator Brix erklärt, was Drachen in China bedeuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) Drachen sind Symbole für Macht und Glück. Die „Drachen aus goldenen Fäden“ haben bisher wenig Fortune, die prachtvolle gleichnamige Ausstellung im Deutschen Textilmuseum ist wieder im Lockdown. Jetzt sollen vier neue Kurzfilme Lust auf die kostbaren Textilien aus Asien machen.

Der Drache steht in China für ein Mandat des Himmels zu regieren. Bereits 3000 vor Christus ist dieses Symbol als Herrschaftszeichen bekannt, das als zentrales Motiv die Ausstellung „Drachen aus goldenen Fäden“ prägt. Kurator Walter Bruno Brix ist ausgewiesener Experte für die asiatischen Textilien. Er begleitet in den Filmen, die in den kommenden Wochen in den Youtube-Kanal der Stadt Krefeld eingestellt werden, durch die Schau.

Zu sehen ist bereits ein Making-of-Film, der einen Blick hinter die Kulissen und in die Vorbereitungsarbeiten zur Ausstellung gewährt. Brix hat den ostasiatischen Bestand mit über 2.000 Objekten dokumentiert, davon 500 aus China. Für die Ausstellung wählte er 120 chinesische Textilien aus. Alle setzen sich mit dem goldenen Drachen, dem Symbol der kaiserlichen Macht, auseinander.

Zur Ausstellung ist ein prachtvoller und lesenswerter Katalog erschienen. Er kostet 31 Euro und kann im Deutschen Textilmuseum Krefeld bestellt werden.