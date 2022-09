Tanzmesse zu Gast in Krefeld : Tanz der Planeten begeistert Kinder in der Fabrik Heeder

Krefeld Mit der Choreografie Comet hatte die Internationale Tanzmesse NRW in Krefeld ihren Höhepunkt fürs Publikum. Es spielt in einem Achteck. das man nur barfuß betreten darf.

Am Wochenende ging die 14. Internationale Tanzmesse NRW zu Ende. Für das Krefelder Publikum endete sie mit einer Reise in den Weltruam. Vier Tage lang tauschten sich Aussteller und Fachbesucher der zeitgenössischen Tanzszene aus über 45 Ländern in Düsseldorf, Leverkusen und Krefeld aus. Ein umfangreiches Bühnenprogramm aus 83 Produktionen, Installationen, Open Studios und Pitchings ist fester Bestandteil der Messe. Die neuen Co-Leiterinnen Isa Köhler und Katharina Kucher wollen, dass auch das interessierte Publikum das Bühnenprogramm stärker wahrnehmen soll. In der Fabrik Heeder zeigte die spanische Choreografin Roser López Espinosa ihre neueste Produktion: Cometa - ein Solostück für junges Publikum zwischen sechs und elf Jahren.

In orangefarbenen Kitteln begrüßen Roser López Espinosa und Dörte Wolter das Publikum in ihrem Lab – ein Labor, das nur barfuß betreten werden darf und die Form eines Achtecks hat. Was wissen wir über das Universum? Und: Kreist die Erde um die Sonne oder umgekehrt, und wie heißen eigentlich die ganzen Planeten da draußen? Noch bevor Antworten auf die vielen Fragen zum großen Mysterium Weltraum gefunden werden, startet der Countdown, dann zischt die Rakete in die Höhe. Nebelschwaden hüllen das Publikum ein, während plötzlich ein unbekannter Besucher auf die Bühne rollt. Zum Greifen nah ist er und fasziniert mit seinem weißen Astronautenanzug und seinem silberglitzernden Helm. In Ganzkörperbekleidung, mit schweren Handschuhen und festen Turnschuhen fasziniert die Tänzerin Nora Baylach mit ihren akrobatischen Bewegungen, fast zeitlupenartig führt sie Hand- und Kopfstände vor. Sie dreht sich auf ihrem Helm und wirkt dabei schwerelos und stark zugleich.