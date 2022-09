Junges Theater Krefeld : Das neue Opernstudio ist international besetzt

Krefeld Die neuen Talente aus dem „Jungen Theater“ stellen sich bei einer Matinee vor. Sie kommen aus Litauen und Spanien, aus Albanien, Slowenien - und Franken.

An ihre Namen werden sich Fans des Musiktheaters gewöhnen: Indre Pelakauskaite, Kejti Karaj, Jakob Kleinschrot, Miha Brkinjač und Joaquim Font Plans. Sie sind die neue Besetzung des Opernstudios am Theater Krefeld und Mönchengladbach . Was der künstlerische Nachwuchs stimmlich und musikalisch drauf hat, kann das Publikum am Sonntag, 18. September, überprüfen. In einer großen Matinee stellen die Fünf sich ab 11 Uhr im Theater Krefeld vor.

Aus Litauen stammt Sopranistin Indre Pelakauskaite, die ihr Gesangsstudium in Hamburg und Wien absolvierte. Albanien ist Heimatland von Mezzosopranistin Kejti Karaj. Sie studierte an der Folkwang-Hochschule Essen. Tenor Jakob Kleinschrot ist Franke und hat an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf studiert. Die Wurzeln von Bariton Miha Brkinjač sind in Slowenien. Seine Gesangsausbildung absolvierte er an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Aus Spanien, genauer Katalonien, kommt Pianist Joaquim Font Plans, der zunächst in Barcelona einen Bachelor-Abschluss machte und dann an der Folkwang Hochschule in Essen einen Masterstudiengang abschloss.