Debüt auf der Krefelder Bühne : Junges Theater im flotten Spartenwechsel

Krefeld Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel ist ihr Metier: Nach der langen bühnenlosen Corona-Zeit konnten sich jetzt die Zwölf vom Jungen Theater auf der großen Bühne mit ihrem verspäteten Debüt-Abend vorstellen.

Der einzige Schauspieler des Nachwuchsensembles ist der Syrer Raafat Daboul. Er kam wie ein Schneewittchen – schwarzes langes Haar, rote Lippen, weiße Haut – mit Reifrock auf die Bühne und trug aus Heiner Müllers „Quartett“ vor. Wegen der Pandemie ist das Stück bisher nicht auf der Bühne zu sehen gewesen – man darf gespannt sein, wie es in Gänze wirkt. Was man jetzt schon hört: Daboul beherrscht das Deutsche inzwischen ziemlich gut.

Zum Abschluss des Abends gaben die Sänger und Musiker, alle in Schwarz, einen Ausblick auf das eigens für sie verfasste Singspiel „Welttheater Mozart“. Die Premiere ist am 11. November. Hier war deutlich zu sehen: Diese Inszenierung wartet mit viel Spielfreude und musikalischem Können auf ihre Zuschauer.

Was die Mitglieder des Jungen Theaters in Krefeld und Mönchengladbach schon auf die Bühne gebracht haben und was für sie in dieser Spielzeit noch auf dem Zettel steht, hat Moderatorin Aistleitner jeweils erläutert. Das alles ist aber auch nachzulesen in der druckfrischen Broschüre „Das Junge Theater“, angereichert mit Fotos und Äußerungen über ihre Arbeit. Das Opernstudio Niederrhein, Teil des Jungen Theaters, gibt nun auch seinen eigenen Newsletter heraus, für den man sich anmelden kann.