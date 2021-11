Konzert im Museum Krefeld : Beuys’ Erdklavier erklingt im Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Konzerttipp: Das Ensemble Crush greift die von Joseph Beuys nie realisierte Idee des Erdklaviers auf und bringt sie zum Klingen. Dabei spielt Marcel Duchamp eine Rolle, das Klavier eher weniger

(ped) Musik und Beuys, das gehört zusammen. Das Klavier spielt in seinem Oeuvre eine zentrale Rolle. Deshalb macht das Kaiser-Wilhelm-Museum nun auch Tonkunst und lädt für Sonntag, 7. November, um 19 Uhr zum Konzert „Beuys‘ Erdklavier und Ensemble Crush“ in der Ausstellung „Beuys & Duchamp. Künstler der Zukunft“ ein. Eine Wiederholung des Konzerts mit Kompositionen von John Cage, Marcel Duchamp, Peter Gahn, Erik Satie und anderen gibt es am Donnerstag, 11. November, ebenfalls um 19 Uhr.

Kompositionen, Klänge, Geräusche, musikalische Materialien, Partituren und Instrumente prägen in zahlreichen Variationen Beuys’ Werk. Er verwendete das Klavier mehrfach als Musikinstrument, künstlerisches Objekt und Medium, um Skulptur und Klang miteinander zu vereinen. Für die Veranstaltung „Fluxus: Internationale Festspiele Neuester Musik“ im September 1962 in Wiesbaden entwickelte er die Idee des „Erdklaviers“, die jedoch nicht realisiert wurde. Den Begriff „Erdklavier“ greift das Ensemble Crush auf. Eine facettenreiche Mischung aus Werken bildet den Boden für ein akustisch-performatives Erlebnis. Die meisten Stücke sind zwar im Original für Klavier komponiert, werden aber vom Ensemble Crush anders interpretiert und instrumentiert. Die in der Ausstellung erlebbare Gegenüberstellung von Beuys und Duchamp wird im Konzertprogramm fortgesetzt durch die instrumentale Lesart des Konzeptwerks „Erratum Musical“ von Duchamp. Der vom Künstler gelieferte Notentext bildet die Grundlage für eine musikalische Performance. Die Interpretation, die auf die Räume des Museums zugeschnitten wird, entsteht nach Vorgaben, die Duchamp in seinem Konzept „Sculptures Musicales“ entwickelte. Es gibt 30 Plätze pro Abend.