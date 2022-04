Konzert in St. Josef : Händels Brockes Passion mit großer Dramatik

Krefeld Der Schwächeanfall einer Sängerin trübte das Karfreitagskonzert des Crescendo Chores. Aber es war ein beeindruckender Abend, der die Seelenqualen und die Marter Jesu in drastischer Form schildert.

Ein Zwischenfall hat die Aufführung der Brockes Passion am Karferitag überschattet. Eine Sängerin des Crescendo Chores erlitt am Ende des Konzerts einen Schwächeanfall. und musste medizinisch versorgt werden. Sie ist aber wieder wohlauf.

Das Konzert war eine kraftvolle und lange Interpretation der Leidensgeschichte Jesu. Wie immer sind die Bankreihen in St. Josef bestens gefüllt, wenn der Crescendo Chor mit Solistinnen und Solisten sowie dem Rheinischen Oratorienorchester ein Konzert gibt. Die Brockes Passion ist ein selten zu hörendes Werk, wie Dirigent Heinz-Peter Kortmann in seiner Begrüßung sagte. Diese Passionsdichtung mit dem Titel „Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus“ schrieb der Jurist und Ratsherr Barthold Heinrich Brockes aus Hamburg im Jahr 1712; fünf Jahre später vertonte es Georg Friedrich Händel.

In seinem ersten kurzen Part stellt der Chor sehr bestimmend die zentrale Aussage des Ostergeschehens „Euer Tod soll mit ihm sterben“ heraus. Ulrich Cordes (Evangelist) leitet als Erzähler in die Situation des letzten Abendmahls ein, Andreas Elias Post schlüpft mit seinem Rezitativ in die Rolle des Christus und versetzt das Publikum mitten in die Szene. Dabei braucht Cordes dezente Aufforderungen von Post und auch Kortmann, dass sein zweiter Einsatz überraschend schnell kommt.