Tanzaufführung „Move“ in Krefeld : Wenn genetische Codes getanzt werden

Krefeld Online hatte „Whirling Ladder / Between“ bereits Premiere. Jetzt kommt das faszinierende Stück der Compagnie Yibu Dance auf die Bühne. Es verbindet Genstrukturen mit chinesischer Kampfkunst.

(ped) Lassen sich die kleinsten Strukturen des Körpers im Tanz darstellen? Und was hat das mit traditioneller chinesischer Kampfkunst zu tun? Die Compagnie Yibu Dance, will das am Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, in der Fabrik Heeder zeigen. Ihre Produktion „Whirling Ladder / Between“ hatte dieses Jahr im Juni ihre Online-Premiere beim Krefelder Festival „First & Further Steps“. Nun folgt die Live-Bühnenpremiere.