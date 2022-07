Inklusives Kulturprogramm in Krefeld : Über die Barrierefreiheit von Kunst

Krefeld „Immer bestimmen wir nicht Behinderte, was Menschen mit geistiger Beeinträchtigung als Kultur erleben“, sagt Nils Rottgardt. Sein Projekt ist umgekehrt: Ideen von Bewohnern der Lebenshilfe haben Kunst-Profis umgesetzt. Was ein Bosch-Gemälde mit Schmorbraten gemeinsam hat.

Jetzt ist Hieronymus Boschs wohl berühmtestes Werk „Garten der Lüste“ Ausgangspunkt für ein neues Projekt von B.E.M.B. (Bürgerschaftliches Engagement von Menschen mit Behinderung). Am Samstag, 30. Juli, hat ein Abend mit Musik, Tanz, Bildern, Worten und mehr seine Premiere in der Kulturrampe. Die wird in den kommenden Tagen zu einem besonderen Theater umgebaut. Das Publikum erlebt im Raum Sinneseindrücke rund um die zentralen Themen Leben und Tod, Liebe und Sexualität - in leichter Sprache.