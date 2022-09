30 Künstler stellen in Krefeld aus : Zum Suedgang öffnen sich 18 Ateliers

Krefeld Zum 32. Mal lädt der Verein Suedgang zum Kunst-Rundgang ein. Von der Südstadt hat sich die Veranstaltung übers gesamte Stadtgebiet und bis nach Kempen ausgedehnt. Es gibt auch Ideen für große Atelier-Tage wie in Düsseldorf.

Die Tradition der Veranstaltung ist lang, der Termin noch neu. Nach der Corona bedingten Zwangspause hat die Künstlervereinigung Suedgang ihre Ausstellungstage in den Spätsommer verlegt. An den Sonntagen, 18. und 25. September, laden die Künstlerinnen und Künstler zum 32. Mal in ihre Ateliers ein.

Mit dem neuen Termin läuft der Suedgang nicht mehr parrallel zum A-Gang, der das nächste Mal im November stattfindet. Erika Schlee, Vorsitzende des Suedgang e.V., sagt: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide Vereine zusammenlegen“. So etwas wie die Kunstpunkte in Düsseldorf schwebt ihr vor, die dort allerdings vom Kulturamt veranstaltet werden.

Flyer sowie das Poster liegen in der Innenstadt und in den umliegenden Stadtteilen aus.

Der Suedgang lebt von der persönlichen Begegnung mit den Künstlern in ihrem Atelier, dort, wo ihre Kunst in den meisten Fällen entsteht. Aber es geht nicht nur in die üblichen Künstlerräume in diesem Jahr, verspricht Schlee: „Mein Atelier liegt im Garten. Wir können also nach draußen gehen und dort kommunizieren.“ Viele neue Arbeiten sind zu sehen, aber manche Künstler öffnen auch ihr Archiv. Zum Beispiel Holger H. Hoffmann. Er präsentiert „Plextures“ – Arbeiten auf Acryl hinter Plexiglas.