International Jazz Day in Krefeld David Murray in Bestform verzaubert alle im Rittersaal

Zumindest symbolisch rückt die Welt einmal im Jahr durch den Jazz näher zusammen. Der „International Jazz Day“ der Unesco begreift diese Musikform als Kulturerbe und gelebte Praxis für Toleranz. Auch wenn die weltpolitische Lage mit solchen Tugenden im Moment überhaupt nicht nachkommen will, so führt diese junge Tradition doch dazu, dass zum Frühlingsbeginn überall Jazz erklingt. Der Jazzklub Krefeld macht hier mit besonders viel Herzblut mit – und so teilte in der Burg Linn viel Publikum die Musik dieses Abends.