Krefelder Band Feuertaufe für den neuen Mann am Bass bei Smot

Es wird ein besondere Abend. „Es ist unser erstes Solo-Konzert nach der langen Corona-Pause“, berichtet Silja Steffestun-Gottschalk. „Wir sind so glücklich, dass wir endlich wieder auftreten können.“ Und es ist der erste Liveauftritt für den neuen Bassisten der Band: Der Krefelder Wolfgang Pleus ist neues Smot-Mitglied. Er hat sich in kurzer Zeit das gesamte Bandrepertoire erarbeitet. Zu hören sind die Songs, die Smot-Fans kennen. „Move like you’ve never moved before!“, heißt das Motto für den Abend: rockig, punkig und melodisch wird es zugehen. „Wir treten zum ersten Mal im Schlachtgarten auf, eine superschöne Location für einen Sommerabend open air“, findet die Smot-Sängerin.