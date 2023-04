Krefelder Kultur und Historie Riesiger Zulauf in den Ateliers der alten Brotfabrik Im Brahm

Der Gebäudekomplex ist markant. Aber wie es hinter der denkmalgeschützten Backsteinfassade zugeht, das haben viele nicht erlebt, als die Im Brahm noch Brotfabrik war und hier täglich gebacken wurde. Auch was sich inziwschen an Kreativen in dem Komplex eingelebt hat, interssierte viele. Entsprechend groß war der Betrieb, als sich jetzt die Türen zu den Ateliers und Werkstätten öffneten. „Sehr viele schauten sich auch die historischen Fotos der Fabrikgeschichte an und stellten ihre Fragen. Viele staunten über die verschiedenen kreativen Angebote, ,Ich bin so oft hier vorbeigefahren und habe nicht vermutet, dass es so Interessantes hinter den Mauern der alten Brotfabrik zu sehen gibt‘, war immer wieder zu hören“, berichtet Brigitte Kistermann von den „ImBrahmern“.