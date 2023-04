Art of Eden in Krefeld Frauen sind der neue Trend bei der Gartenkunst

Der Elefant balanciert auf dem Draht. Sein Rüssel trägt eine neonfarbig leuchtende Stange. Mit der kleinsten Brise gerät er in Bewegung, tänzelt, aber strauchelt nicht. Der Elefant ist mit der tragenden Stange unsichtbar, aber unverbrüchlich verbunden. „Kunst darf auch Spaß machen“, sagt Eckhard Währing. Er hat den Dickhäuter ins Schweben gebracht. Bisher waren es Vögel, Frösche, Kleintiere, die er als Bronze an die Stange gehängt hat. „;Meine Tochter meinte, ich soll mal was Witziges machen.“ So kam er auf den Elefanten.