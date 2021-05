Haus der Seidenkultur hat Interesse : Prächtiges Gewand aus „Bares für Rares“ könnte nach Krefeld kommen

Ein Chormantel aus dem Haus der Seidenkultur ging bei „Bares für Rares“ an den Händler Thorsden Schlößner (Mitte). Foto: HdS

Krefeld In der TV-Show „Bares für Rares“ wurde ein prächtiger Chormantel aus Seidenbrokat mit Gold- und Silberfäden versteigert. Warum das Krefelder Haus der Seidenkultur begründetes Interesse daran hat, ihn zu erwerben.

Horst Lichter war beeindruckt. „Ich bin jetzt ehrfürchtig“, sagte er in seiner Auktionssendung „Bares für Rares“ vom 7. Mai. Denn dort legte ein Ehepaar aus Recklinghausen ein prächtiges Priestergewand vor. Über die Geschichte des Chormantels erfuhr es: Er kam aus Krefeld - zumindest ist er in den 1950er Jahren in der Paramentenweberei Hubert Gotzes restauriert worden, die heute das Haus der Seidenkultur (HdS) beherbergt.