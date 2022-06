Künstler aus Krefeld : Avishay Shalom gewinnt Dirigier-Wettbewerb in Sofia

Krefeld Der junge Musiker aus Israel hat das Krefelder Publikum sehr beeindruckt. Das Gemeinschaftstheater war sein Sprungbrett: Was das Ausnahmetalent nun erwartet, ist schon etwas Besonderes.

Von diesen Qualitäten hat sich das Krefelder Publikum in der vergangenen Spielzeit überzeugen können. Der Musiker war als Mitglied des Opernstudios am Gemeinschaftstheater engagiert. Jetzt hat er seine Koffer gepackt. Im August beginnt er als Chordirektor am Theater Flensburg . Aus dem Nachwuchsförderprogramm direkt in eine Festanstellung - auch das ist ein großer Erfolg für den jungen Mann.

Avishay Shalom stammt aus Israel. Nach einem Bachelor-Studium an der Jerusalem Akademie für Musik und Tanz setzte er sein Studium am College-Conservatory of Music an der Universität Cincinnati fort und absolvierte dort seinen Master in Orchesterdirigieren. Danach war er musikalischer Leiter der Graduate studio opera im College-Conservatory of Music in Cincinnati, assistierte bei Marcus Bosch im Rahmen der Heidenheimer Festspiele in der Oper „Un Giorno di Regno“ von Verdi, war Dirigierassistent beim New Israeli Vocal Ensemble und beim Jerusalem Academy Chamber Choir und künstlerischer Leiter des Kammerchors Consortium musicum Berlin.