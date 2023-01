Buchneuerscheinung aus Krefeld Witzig und überraschend: Geflügelte Worte für Französisch-Fans

Die Leidenschaft für seine Sprache vermittelt Pierre Sommet nicht zum ersten Mal in einem kurzweiligen Buch. Und auch dieses ist dem Wahl-Krefelder eine Herzensangelegenheit. Denn die Einnahmen aus dem Verkauf des Buches gehen an die Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg e.V., um damit „weitere Aktivitäten planen und die deutsch-französische Freundschaft so weiter befördern“ zu können. Übrigens: Am 22. Januar ist der deutsch-französische Tag, der sowohl hierzulande als auch in Frankreich mit vielen Aktionen begangen wird. Eine wäre, ein Potpourri zu verschenken - entweder als Buch oder als Blumengruß, denn „Potpurri“ steht für einen Topf mit duftenden Blütenblättern.