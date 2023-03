Ausstellung über den Wiederaufbau Wie Krefeld nach dem Krieg auferstand

In den Niederlanden gab es schon unmittelbar nach dem Krieg eine zentrale Stelle in Den Haag, die den Wiederaufbau konzipierte. In Deutschland war das anders. Den Krefelder Planern schwebte eine „gemäßigte Moderne“ vor, die anknüpfte an die Avantgarde eines Ludwig Mies van der Rohe, der für die Verseidag und die Seidenfabrikanten in den 1920er Jahren gebaut hatte. Aber Mies war in den USA, viele seiner modernen Kollegen hatten Deutschland während des Kriegs verlassen. Hier pflegte man die Idee, nicht restlos alle zerstörten Gebäude wieder aufzubauen, sondern Ruinen als Mahnmale an eine Schreckenszeit stehen zu lassen.