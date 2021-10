Ausstellung im Südbahnhof : Listen erzählen vom Schicksal enteigneter Juden

Krefeld Eine Ausstellung im Südbahnhof zeigt in Zeitdokumenten, wie im Nationlasozialismus das Hab und Gut jüdischer Bürger „verwaltet“ wurde. „Alles, was geschah, geschah auf rechtlicher Grundlage“, sagt Kurator Wolfgang Dreßen. Einteignung hatte System.

Sein großes Anliegen ist es, das Thema Enteignung in der Nazi-Zeit in der Stadt zum Gespräch zu machen: Professor Wolfgang Dreßen zeigt bis zum 25. November im Südbahnhof seine Ausstellung „Betrifft: Aktion 3“. Die Präsentation ist nach 2011 (Südbahnhof) und 2006 (Buchhandlung in der City) nun zum dritten Mal zu sehen.

Hunderte Dokumente erzählen von Lebensgeschichten zwischen 1933 und 1945 und darüber hinaus. 1935 trat das Reichsbürgergesetz in Kraft, 1941 die XI. Verordnung dazu. Sie bestimmte, dass Juden, die im Ausland wohnen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Die Deportation der Juden galt bei dieser Rechtsprechung als „Ausreise“. Ihr Vermögen ging an den Staat. Ebenso der Besitz von Juden in den besetzen Gebieten, etwa Polen, Belgien, Luxemburg, Frankreich.

Ihren jeweiligen Besitz mussten die Menschen in lückenlosen Listen erfassen. Handschriftlich, ordentlich haben die Menschen ihr Hab und Gut aufgelistet. Rudolf Israel Cohnen aus Köln schreibt 1941 auf: 1 Federbett, 1 Kopfkissen, 2 Bettbezüge, 2 Kopfkissenbezüge, 3 Anzüge, 1 Wintermantel, 1 Regenmantel, 1 Stutzer (halblanger zweireihiger Herrenmantel), … 1 Fahrrad, 1 Füllhalter, 1 Koffer, 1 Kollektionskoffer.

Darunter stehen Kennkarte und Kennkartennummer. Cohnens Schreiben enthält als Subtext die Hoffnung, dass mit Erfüllung der Vorschrift sich alles noch zum Guten wenden könnte – heute wissen wir, dass die sogenannte Ausreise meist mit dem Tode endete. Die Dinge gingen einen anderen Weg. „Das war ein Rechtsstaat“, sagt Dreßen, der an der Hochschule Düsseldorf im Fachbereich „Neonazismus“ unterrichtet hat. Alles, was im Nationalsozialismus geschah, sei auf rechtlicher Grundlage geschehen. Er grenzt das ab von den „Braunen Horden“ – das Vorgehen auf rechtlicher Grundlage habe mit der Gewalt der Extremisten nichts zu tun.

Gründlichkeit spiegeln auch die zahlreichen anderen Dokumenten, die in Farbkopie an den Wänden hängen: handschriftliche Listen, handschriftlich oder maschinell ausgefüllte Vordrucke sowie behördlichen Schreiben, die die Vermögen der Menschen zu Geld gemacht haben. „Sie haben verwaltet und die Dinge gewinnbringend an den Mann gebracht“, sagt Dreßen. Quelle für seine Ausstellung waren Unterlagen der Oberfinanzdirektion, von denen man ihm vorher gesagt hatte, dass es sie nicht gebe. Aber dann gelangte er Ende der 90er doch in einen Raum voller Holzregale mit Aktenbergen: „Das ist der Traum eines jeden Historikers.“ Mit der Ausstellung zum „Raubzug an jüdischen Nachbarn“ weist er auch die „Kontinuität bis heute“ nach. Lokalen Bezug schaffen Quellen aus dem Buch „Doch nicht bei uns in Krefeld“ der Historikerin Claudia Flümann.