Konzert in der Schutzengelkirche Augustinus-Chöre singen zwei Versionen von Mendelssohn Bartholdys Lobgesang

Nach von Felix Mendelssohn Bartholdys Tod 1847 wurde das Werk auch als Sinfonie Nr. 2 bezeichnet. Komponiert hat er es im Auftrag der Stadt Leipzig zur 400-Jahr-Feier der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Es ist nicht nur eine Jubiläumsmusik, die sich ins „Krefeld 650“-Programm bestens einreiht. „Der Buchdruck ist die Voraussetzung für die Demokratie des Wissens. Jeder konnte sich in der Bildung emanzipieren. Man war nicht länger darauf angewiesen, welche Deutung etwa die Theologen vorgaben. Es war die Voraussetzung der Aufklärung“, sagt Scholz. Diesen Geist fange der Komponist in seiner Musik ein. „Es ist spannend. Sein Großvater war Moses Mendelssohn, der Vorbild für Lessings Nathan-Figur war. Die Auseinandersetzung mit Judentum und Christentum hat ihn immer beschäftigt.“ Und: „Die Besonderheit der Verbindung von Sinfonie und Kantate ist in dieser Form und in diesem Umfang zu seiner Entstehungszeit einzigartig.“ Vor den Lobgesang hat Scholz den Hymnus „Hör mein Bitten" gesetzt.