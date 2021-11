Krefelder Chor : Audienda singt makelloses Jubiläumskonzert

Krefeld Besonders bewegend gelangen die Klagelieder des Jeremiah - eine Auftragskomposition, inspiriert vom Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris.

Zwei Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung – das ist das besondere Geburtstagsgeschenk, das der Audienda-Chor sich und seinem Publikum zum 30-jährigen Bestehen gönnte. Die Erwartung eines nicht alltäglichen Konzerts sorgte am Sonntagabend für eine gut gefüllte Alte Kirche.

Für jedes Jahrzehnt seines Bestehens hatte der Chor ein zeitgenössisches Werk ausgesucht, das in diesem Zeitraum entstanden war. Die Begrüßungsrede und eine kleine Laudatio auf den Audienda-Chor hielt die Vorsitzende Marianne Erlinghagen. Sie stellte bei dem Chor als Generationen übergreifender Gemeinschaft heraus, dass noch zwei Gründungsmitglieder aktiv seien und zum anderen das jüngste Chormitglied zum Zeitpunkt der Gründung noch gar nicht auf der Welt war.

Es wurde beim Konzert sofort deutlich, dass der gemischte Chor in ausgezeichneter Form war, die anspruchsvollen Werke hervorragend präsentiert wurden. Als Rahmen des Programms wurden zwei Motetten des Chorleiters Pavel Brochin gesungen – als Einstieg „Nun entlässest Du“ und als Ausklang „Du mildes Licht“.

Kammerchor Libera Voce präsentiert Madrigale und mehr in Kempen

Kammerchor Libera Voce präsentiert Madrigale und mehr in Kempen : Laute hatte gegen Chor keine Chance

Konzert in Krefeld

Konzert in Krefeld : Crescendo-Chor bewegt mit Rutters Requiem

Mit schwebenden Klängen beginnt die einleitende Motette, der Gesang gewinnt an Kraft und Lautstärke, wird dann wieder zurückgenommen und schlägt damit einen strahlenden musikalischen Bogen. Dabei verbindet der in der Ukraine geborene Brochin für die russisch-orthodoxen Gebetstexte die dazu gehörende Musiktradition mit der Moderne.

Dies stellt ein Leitthema für das Konzert dar – mit der Missa XXI der russischen Komponistin Ekaterina Melnikova. Zu diesem Werk aus dem Jahr 2010 gehören neben den Chorgesängen auch Gedichte in Russisch von Dmitry Prigov, die von dem Theaterregisseur Igor Ortenberg rezitiert werden.

An der Orgel begleitet Ekatarina Leontjewa die Sängerinnen und Sänger. Sie können mit Sätzen der lateinischen Messe, wie dem Kyrie, Gloria oder Sanktus, die beiden Musikwelten verbinden. So interpretiert der Chor das Credo als ein fast schon fröhliches Glaubensbekenntnis oder verwandelt das Sanktus in einen Jubelgesang von schönster Homogenität.