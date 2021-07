Kunst aus Krefeld : Ein rätselhaftes Bild mit Leiter

Krefeld Eine Collage von Axel Vater hat die Gemeinschaft Krefelder Künstler zum Werk der Sommermonate Juli und August gekürt. Es ist typisch rätselhaft für Vaters Kosmos.

Die GKK dankt der Axel-Vater-Stiftung und Beatrix Vater-Dobberstein für die Überlassung der Werke zur Ausleihe. Denn Vater ist wichtiger Vertreter im Kanon der Krefelder Künstler. Er lebte von 1979 an bis zu seinem Tod 2014 in Krefeld. Er war tätig im Bereich Zeichnung, Druckgrafik, Malerei, Plastik und Objekt (Bildkästen), Collage und Fotografie. Seine Werke waren oft zu sehen: im Kunstverein, in der Galerie Meta Weber, bei Kunst und Krefeld.

Die ausgewählte Collage ist von wenigen markanten Formen bestimmt: eine Baumsilhouette mit Schatten nach rechts und eine in die gleiche Richtung gebogenen Leiter. Über erdigen Tönen deutet ein blauer Streifen den Himmel an. Die bewusst einfach gewählten Teile bleiben rätselhaft. Vater hat sich nie konkret deutend zu seinen Arbeiten geäußert. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch in seiner Befindlichkeit, auch wenn er nicht direkt in Erscheinung tritt. Dieser Baum hat eine vom Menschen geformte Gestalt. „Ich glaube in der Kunst nicht an Ergebnisse, sondern nur an den permanenten Prozess des Formenwandels“, hat Vater mal gesagt.