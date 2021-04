Kunst in Krefeld : Alwina Heinz zeigt ihre Denkwege mit dem Zeichenstift

Krefeld Die Künstlerin ist neu in der Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler vertreten. Ihre Zeichnung wurde zum Bild des Monats gekürt. Sie passt bestens in die Befindlichkeiten dieser Zeit.

(ped) Ein Bild, das gut in die jetzige Zeit zu passen scheint, präsentiert die Künstlerin Alwina Heinz in der Artothek. Ihre Zeichnung „Verbindung und Trennung gleichzeitig“ ist das Kunstwerk des Monats, das die Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) vorstellt. Ab Mai ist es in ihrer Artothek ausleihbar.

Alwina Heinz hat mit Marker und Stift auf Papier eine feinnervige Arbeit gezeichnet, 42 x 56 Zentimeter groß. „Es sind feinsinnig gezogene, mit Empfindung aufgeladene Linien, fast seismographisch zeichnen sie meine Erfahrungs- und Denkprozesse auf, folgen meinen immer neu ansetzenden komplexen, sehr persönlichen Theoriebildungen. Als eine Art Zeitspeicher überlagern sich dabei aneinander anknüpfende und aufeinander reagierende Denkwege. Vielleicht kann man am besten von filigranen Welterklärungsmustern sprechen – mit denen sich die hinter der Komplexität des Erlebten vermuteten Systeme entschlüsseln. Beispiele sind die Auseinandersetzung mit Identität, Normalität, Spiritualität, mögliche Utopien und Selbsterkenntnis“, beschreibt sie ihr Blatt. „Diese Zeichnung zeigt das Spiel der Nähe und Distanz beim Menschen. Ist es doch die gleiche Kraft, die allen innewohnt, schaffen die Sinne und die Existenz in einem Körper eine illusorische Trennung, die sich sehr real anfühlt. Spürt man, dass diese Kraft mich und andere atmet und bewegt, entkommt man immer mehr der Illusion und erfährt die eigene Unbegrenztheit, die die Unbegrenztheit aller ist“.

Heinz ist mit ihren Arbeiten seit Anfang des Jahres neu in der Krefelder Artothek vertreten. Sie hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert.Ihr Schwerpunkt war Malerei und Zeichnung als Meisterschülerin bei Professor Thomas Grünfeld. Seit einigen Jahren hat sie ihr Atelier im städtischen Atelierhaus Hansastraße in Neuss. Geboren ist sie 1986 in Kaskelen, Kasachstan. Sie hat außerdem Mathematik, Philosophie, Theologie an der Bergischen Universität Wuppertal & Universität Köln studiert.