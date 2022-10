Gemeinschaft Krefelder Künstler : Boxen mit Wanderbildern zum Ausleihen

Das zum Beispiel steckt in einer Wander-Box von Anne Fiedler. Foto: GKK

Krefeld Anne Fiedler ist im zweiten Corona Jahr gewandert. In sechs Nationalpaks hat sie Fotos gemacht und Souvenirs erstanden. Daraus sind Kunstboxen für die Artothek entstanden.

Wenn Anne Fiedler an beliebten touristischen Orten unterwegs ist, dann tut sie das, was Touristen nun mal tun: Sie fotografiert und kauft Souvenirs. Doch die Andenken an ihre Ausflüge sammelt sie nicht einfach - sie macht sie zur Grundlage ihrer Kunst. Und so können viele andere an Anne Fiedlers Eindrücken teilhaben. Ihre „Wander-Boxen“ sind jetzt in der Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstlerinnen und Künstler (GKK) ausleihbar. Es war auf visueller und akustischer Spurensuchen in 16 deutschen Nationalparks.

Die Künstlerin ist 1977 geboren. Sie hat ein Staatsexamen in Kunst und Philosophie an der Universität Paderborn bei Prof. Franz Billmayer und Prof. Hermann K. Ehmer abgelegt. Heute lebt und arbeitet sie in Willich und hat außerdem Lehraufträge für Malerei und Zeichnen an diversen Volkshochschulen.

„Anne Fiedler ist neu in der Krefelder Artothek. Die Künstlerin aus Willich, die ihr Staatsexamen in Kunst und Philosophie an der Universität Paderborn ablegte, ist vorwiegend im Medium Malerei unterwegs. Sie hat zu verschiedenen Themen der Zeit gearbeitet und so malerisch Stellung bezogen“, teilt Brigitta Heidtmann, Leiterin der Artothek, mit. In ihren Serien zeigt Fiedler „lost cities“ - verlassene, zerstörte Häuser und Straßen. Manchmal entdeckt man darin Spuren, dass hier einmal Menschen gelebt haben. Orte, von denen Menschen geflüchtet sind, hat sie mit „Flut“ überschrieben - nicht nur Kriege, auch Naturkatastrophen zerstören Heimat und Lebensraum Ein Jahr lang hat die Künstlerin in Michigan (USA) gelebt, mitten in den sumpfigen Wäldern, nur von Wasser und Rehen umgeben. Diese Erfahrungen hat sie in ihrer Serie „living in the woods“ verarbeitet.

2021, im zweiten Corona-Jahr, hat Anne Fiedler das Stipendium des Landes NRW „Auf geht´s“ wörtlich genommen, so Heidtmann: „Sie erwanderte insgesamt sechs Nationalparks Deutschlands, hat dort an unterschiedlichen Orten gezeichnet, fotografiert und typische Souvenirs gesammelt – und sie danach zusammen mit Kartenmaterial und Informationen über die Gegend in Holzboxen geordnet, die sie kürzlich in ihrem Atelier zeigte.“

Fiedlers Ziele waren die Nationalparks Eifel, Kellerwald, Edersee, Harz und Hunsrück-Hochwald sowie Berchtesgaden. Zwei Boxen - Berchtesgaden und Harz - können ab sofort für drei oder sechs Monate in der Artothek ausgeliehen werden. Sieben bis acht gerahmte Zeichnungen, ein besonderes Souvenir aus der Gegend sowie Wanderkarten, Infos und Anregungen stecken in den Boxen. Ein QR-Code führt zu Videos der Landschaften, die Fiedler während ihrer Reisen durchwandert hat: Zu sehen unter www.annefiedler.com