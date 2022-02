Oper im Theater Krefeld : Don Pasquale und ein Dirigent des Jungen Theaters

Krefeld Avishay Shalom hat die an die Coronabestimmungen angepasste Orchesterversion von „Don Pasquale“ erabeitet. Für den 35-Jährigen ist es eine große Freude, wenn er die Donizetti-Oper auch dirigieren darf.

(ped) Es ist nicht das erste Mal, dass Avishay Shalom bei Donizettis Opera buffa „Don Pasquale“ am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker steht, aber es ist immer besonders: Zwei Vorstellungen hat er bereits dirigiert, neu dazu kommen jetzt der 5.Februar in Krefeld und der 8. Februar in Mönchengladbach . Eine schöne Aufgabe für den 35-Jährigen, der seit der Spielzeit 2020/2021 als Repetitor und musikalischer Leiter von Produktionen im Opernstudio Niederrhein sowie im Jungen Theater Krefeld und Mönchengladbach engagiert ist.

Für „Don Pasquale“ hatte Shalom auch die auf Corona-Bedigugen abgestimmte Orchesterfassung erarbeitet. Avishay Shalom stammt aus Israel. Nach einem Bachelor-Studium an der Jerusalem Akademie für Musik und Tanz setzte er sein Studium am College-Conservatory of Music an der Universität Cincinnati fort und absolvierte dort seinen Master in Orchesterdirigieren. Seine Vita ist lang: Er war musikalischer Leiter der Graduate studio opera im College-Conservatory of Music in Cincinnati, assistierte bei Marcus Bosch im Rahmen der Heidenheimer Festspiele in der Oper „Un Giorno di Regno“ von Verdi, war Dirigierassistent beim New Israeli Vocal Ensemble und beim Jerusalem Academy Chamber Choir und künstlerischer Leiter des Kammerchors Consortium musicum Berlin.