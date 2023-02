Kunstaktion zum Stadtjubiläum Wie Glockenspitz-Schüler Krefeld sehen

Hannes von Sydow hat sich dem Wahrzeichen Dionysiuskirche gewidmet. Er hat drei Ansichten nacheinander laufend auf eine Leinwand projiziert, um die Kirche durch die Jahrhunderte sichtbar zu machen. „Die Idee zu meiner digitalen Zeichnung bekam ich während eines Praktikums in einem Atelier. Ich sah ein Gemälde in Restaurationsarbeit, das sich auf einer Staffelei befand. Es zeigte eine ähnliche Ansicht auf die Dionysiuskirche, von der Rheinstraße aus. Das Besondere an dem Bild wurde zu meiner Inspiration. Denn obwohl das Gemälde mindestens 70 Jahre alt sein musste und sich die Umgebung stark verändert hat: Die Kirche blieb über all die Jahre gleich und wird zum Wiedererkennungsmerkmal der Rheinstraße. Mit meinem Wissen über das damalige Aussehen und dem mir vertrauten Gegenwartszustand, fehlte nur noch eine Zukunftsvision von Krefeld. Ich entschied mich dazu, diese dystopisch zu gestalten“.