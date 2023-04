Event im Botanischen Garten Kunst für draußen - am Wochenende ist Art of Eden

„Wer hier ein Kunstwerk für sich entdeckt, kann direkt mit dem Künstler in Kontakt treten. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein besonderes kulinarisches Angebot auf der Sonnenterrasse“, sagt Peters. Und weil der Maifeiertag so günstig liegt, ist die Kunst-Garten-Schau in diesem Jahr an drei Tagen geöffnet. Die Open-Air-Ausstellung findet bei jedem Wetter statt. Denn alle ausgestellten Objekte sind wetterfest. Auch die Krefelderinnen Antje Schwittman-Schops und Rieke Hartwig werden ihre Keramik bei Art of Eden ausstellen. Die beiden sind auch an der Ausstellung „Produktive Räume“ in den Häusern Esters und Lange beteiligt.