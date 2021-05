100 Jahre Beuys : A-Gang-Künstler aus Krefeld interpretieren „The Pack“ neu

Krefeld Die Ausstellung „Beuys don’t cry“ und eine Performance der A-Gang-Künstler zeigen die humorvolle Seite von Joseph Beuys. Seine 24 DDR-Sportschlitten spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Heute früh wird die Performance unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefilmt. Am Abend soll der Stream ins Netz gehen, sagt Jennifer Morscheiser. Die Leiterin des Museums Burg Linn hat die A-Gänger eingeladen als Eröffnungs-Act einer Ausstellung, die vorerst geschlossen bleiben muss. „Beuys don’t cry“ - ein Verweis auf die Musik von The Cure, des Wortspiels wegen. Sie soll Beuys mit Augenzwinkern auch denen nahe bringen, die sonst wenig mit ihm am Hut haben. „Wir sind nicht nur archäologisches Museum, sondern auch stadtgeschichtliches“, sagt Morscheiser. Deshalb leben im Jagdschloss die Bezüge zu Krefeld auf. Beuys’ Meldekarte, Flyer zu Ausstellungen, sein politisches Wirken in der Anti-Atomkraftwerk-Bewegung am Niederrhein, seine Freundschaften, etwa mit dem Dichter Rainer Lynen. Werke aus privaten Sammlungen sollen das Bild abrunden. - Bis 14. November ist die Ausstellung eingeplant. „Wir öffnen, sobald es möglich ist“, sagt die Museumsleiterin.