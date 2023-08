Konzert in der Kufa Smokie starten in Krefeld ihre Zugabe-Tournee

Sie lebten Tür an Tür mit Alice und haben ihre Liebeserklärung an Carol in die Charts gebracht. Zu „Lay back in the arms of someone“ haben die Tanzschulen Foxtrott rauf und runter unterrichtet: In den 1970er Jahren gehörte Smokie zu den erfolgreichsten Pop-Rock-Bands. Der Ausstieg von Chris Norman, Trennungen und Wiedervereinigungen der Band haben ihre Fans nicht erschüttert. Sie sind immer noch da - wenn auch in etwas anderer Besetzung. Und die Herren - mittlerweile in gesetztem Alter - können noch immer begeistern. Am Freitag, 19. September, kommen die Briten in die Kufa.