Veranstaltungen zum Feiertag Die besten Partys zum Tanz in den Mai

Haus Kleinlosen Die Kombination aus leckerem Essen und guter Musik bietet die Veranstaltung im Haus Kleinlosen an der Zwingenbergstraße 116. Los geht es um 19 Uhr, die Tickets kosten 15 Euro und sind erhältlich unter www.haus-kleinlosen.de/



Rennbahn An der Rennbahn in Krefeld startet die Tanz-in-den-Mai-Party pünktlich um 20 Uhr. Geboten wird den Gästen dort Party auf vier Tanzflächen. Karten im Vorverkauf (nur online unter www.rennbahn-tickets.de) kosten 13 Euro (zzgl. Gebühr), an der Abendkasse 15 Euro (aus technischen Gründen ist an der Abendkasse ausschließlich Barzahlung möglich).



Mennoniten Kirche Das nächste Konzert der Reihe „Ernstes und Heiteres von verschiedenen Saiten“ findet im Trio mit Violine und Fagott statt. Es wird der „Tanz in den Mai“ gefeiert, und das Publikum wird mitgenommen in die Welt der brasilianischen Musik. Beginn ist um 16 Uhr in der Mennoniten Kirche, Königstraße 132. Es spielen aus den Essener Philarmonikern Clemens Ratajzak an der Violine, Frederico Alufi am Fagott und am Klavier Bettina Chaussabel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Odeon Tanzpalast DJ Josef und Voice Live sorgen im Odeon Tanzpalast an der Moerser Straße 40 für die richtige Stimmung. Weitere Informationen gibt es online unter www.odeon-tanzpalast.com



Traarer Schützen Im großen Festzelt beginnt die Party um 20 Uhr im beheizten Festzelt auf dem Traarer Festplatz. Es spielt die Live-Band Heavens Club. Wer am nächsten Tag fit ist, der ist ab 12 Uhr willkommen zum Maibaumsetzen auf dem Traarer Festplatz mit musikalischem Frühschoppen und verschiedenen Attraktionen für Kinder. Infos unter www.bsv-traar.de



Bereits ausverkauft sind die Tanz-in-den-Mai-Partys im Wine House und in der Kulturrampe. Hier sind keine Tickets mehr verfügbar.