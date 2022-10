So beliebt sind die Beerenfrüchte in Krefeld : Bunte Kürbisköpfe und Gruselgrimassen

Foto: Maren Kaster 10 Bilder Bunte Kürbisköpfe und Gruselgrimassen

Krefeld Der Kürbis gehört im Herbst vor, aber auch in so manches Haus. Seine Vielfältigkeit reicht weit über Kürbissuppe und Halloween-Deko hinaus. Krefelder Marktverkäuferinnen erzählen, welche Kürbissorte bei Käuferinnen und Käufer am beliebtesten ist.

Von Maren Kaster

Botanisch betrachtet sind Kürbisse kein Gemüse, sondern Beerenfrüchte. Weltweit existieren heute rund 800 Kürbissorten, von welchen etwa 200 essbar sind. Alle anderen sind Zierfrüchte. Ursprünglich wurden sie alle aus nur fünf wilden Arten gekreuzt und gezüchtet. Im 16. Jahrhundert kamen die aus Lateinamerika stammenden Gewächse durch die Spanier nach Europa.

Die Kürbisauswahl auf den Krefelder Wochenmärkten am Danziger Platz und Am Röttgen ist vielfältig. Hier findet man die Klassiker Hokkaido und Butternut, aber auch ausgefallene Vertreter wie den Muskat-Kürbis. Dieser ist würziger im Geschmack, wird aber in Deutschland nicht häufig angebaut. Deshalb kommt diese Sorte aus Frankreich nach Krefeld.

Info Aus der Kürbis-Küche: Kürbissuppe Zutaten (für 4 Personen): 600 g Hokkaidokürbis 400 g Möhren Stück Ingwer (ca. 3-4 cm) 2 Zehen Knoblauch 1 EL Butter 1 l Gemüsebrühe 1 Dose Kokosmilch Salz, Pfeffer, Sojasoße und Zitronensaft Zubereitung: 1. Kürbis, Möhren, Ingwer und Knoblauch schälen, würfeln und mit Butter andünsten. 2. Mit Brühe aufgießen und etwa 15 bis 20 Minuten kochen lassen. 3. Alles pürieren und anschließend Kokosmilch unterrühren. 4. Mit Salz, Pfeffer, Sojasoße und Zitronensaft abschmecken. Guten Appetit! Herbstliche Kürbis-Pasta Zutaten (für 4 Personen): 400 g Nudeln 400 g Butternut-Kürbis 300 g Blattspinat 150 g Frischkäse 1 Zehe Knoblauch etwas Bratöl Salz, Pfeffer Zubereitung: 1. Nudeln al dente kochen 2. Knoblauch und Kürbis würfeln 3. Öl erhitzen, Knoblauch kurz anbraten, Kürbis dazugeben und 10 Minuten dünsten lassen. 4. Spinat hinzugeben und weitere fünf Minuten dünsten lassen. 5. Den Frischkäse mit einem Schuss Wasser cremig rühren, zum Gemüse geben und kurz aufkochen. 6. Nudeln zur Soße geben und genießen. Kürbis-Pesto: Zutaten (für zwei Portionen): 300 g Hokkaido- oder Muskatkürbis 100 g Pinienkerne 80 g Parmesan 1 Zehe Knoblauch n. B. Olivenöl, Salz und Pfeffer Zubereitung: 1. Kürbis würfeln und weich kochen. 2. Pinienkerne leicht rösten. 3. Alle Zutaten in einen Mixer geben bis eine weiche Paste entsteht. 4. Mit Nudeln servieren.

Am Röttgen findet man außerdem den Spaghetti Kürbis. Er verdankt seinen Namen den hellgelben langen Fasern im Inneren, die an gekochte Spaghetti erinnern. Der beliebteste Kürbis bei Kundinnen und Kunden ist aber der Hokkaido, darin sind sich die Marktverkäuferinnen an beiden Standorten einig. „Das Besondere bei dieser Kürbisart ist, dass man die Schale mitessen kann und er deshalb nicht geschält werden muss“, erklärt Bianca Haustein, Marktverkäuferin am Gemüsestand auf dem Danziger Platz.

Die Kisten an beiden Marktständen sind gut gefüllt. „Es gab viele Kürbisse dieses Jahr. Wir können also zufrieden sein,“ berichtet Margot Zimmermann vom Gemüsestand Linßen Am Röttgen.

Vielleicht kann man also an die ertragreiche Ernte vom letzten Jahr anknüpfen. Denn das Statistische Landesamt NRW teilte im Oktober mit, dass die nordrhein-westfälischen Landwirte im Jahr 2021 24.500 Tonnen Speisekürbisse geerntet haben. Dies waren gut 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Umgerechnet auf alle Einwohner des Bundeslandes entspricht das einer Menge von etwa 1,4 Kilogramm Kürbis pro Person.

Meist sind Kürbisse ab Ende August im Handel zu finden und haben bis in den Spätherbst Saison. Allerdings lassen sie sich hervorragend lagern, sodass sie oft den ganzen Winter über erhältlich sind. Beim Einkauf sollte man darauf achten, eher kleinere Exemplare mit Stiel zu wählen. Diese haben festeres Fruchtfleisch und einen intensiveren Geschmack. Ein reifer Kürbis klingt beim Klopfen auf die Schale leicht hohl und hat einen verholzten Stiel. Früchte ohne Stiel können Fäulnisbakterien enthalten und trocknen schneller aus.

Eine klassische Kürbissuppe hat wohl beinahe jeder schon mal probiert. Manche mögen sie gern, andere verziehen das Gesicht. Aber zum Glück haben die großen, orangefarbenen Früchte noch so viel mehr zu bieten. Neben Kürbisrisotto, geröstet als Beilage oder im Curry, kann man ihn auch halbieren, füllen und als Ofenkürbis zubereiten. Besonders der Spaghettikürbis eignet sich durch seine Konsistenz auch als Ersatz für die Teigware, beispielsweise mit Bolognese. Außerdem lassen sich auch unterschiedliche Brotaufstriche aus Kürbissen kreieren. Wer es gerne süß mag, kann sich an Kürbismarmelade, Pudding oder Kompott versuchen.

Zierkürbisse dagegen sind nicht nur extrem bitter, sondern auch giftig. Sie enthalten sogenannte Cucurbitacine, die aus Speisekürbissen herausgezüchtet wurden. Ob giftig oder essbar, Kürbisse eignen sich natürlich auch für farbenfrohe oder gruselige Herbstdekorationen.