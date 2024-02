Ausstellung in St. Elisabeth Die Zehn Gebote - wie sie heute lauten könnten

Mit dem Aschermittwoch, 14. Februar, hat in der Elisabethkirche eine Ausstellung der Krefelder Künstlerin Katharina Müller begonnen. Ihr Thema sind die Zehn Gebote. Das passt in die Passionszeit, in der der gläubige Mensch sich auf die Leidenszeit Christi besinnt und dabei auch über sein eigenes Leben und seine Mitmenschen nachdenkt.