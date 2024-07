KunstImpuls in den Krefelder Museen Top-Künstler Tobias Rehberger kommt zur Party in die Villen

Rehberger lebt und arbeitet in Berlin und Frankfurt am Main. Seit 2001 ist er Professor für Bildende Kunst an der Städelschule in Frankfurt am Main. Zu seinen bekannten Werken zählen unter anderem die Brückeninstallation „Slinky springs to fame“ über den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen sowie die von ihm konzeptuell künstlerisch gestaltete Caféteria im zentralen Ausstellungsgebäude der Biennale in Venedig. Er hatte Einzelausstellungen unter anderem in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main, dem Stedelijk Museum in Amsterdam und dem Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid.