Limitierte Edition zum Krefelder Stadtjubiläum Was Krefelder von Meister Ponzelar lernen

Die Frage, was Krefeld ausmacht, beschäftigt im Jubiläumsjahr viele Köpfe. Für die Künstlerin Monika Nelles heißt eine Antwort: Meister Ponzelar. Das Denkmal auf dem Südwall (Ecke Ostwall) hält sie für „die bekannteste und beliebteste Skulptur in der Stadt“. Der alte Weber könne nicht nur aus Krefelds glanzvoller Vergangenheit berichten, sondern auch aus mühevollen Zeiten - und er ist eine Brücke in die Gegenwart, ein Motivator für die Zukunft, findet die Künstlerin. Deshalb hat sie jetzt mit Unterstützung der Stadt eine Kunstedition aufgelegt zum Jubiläumsjahr: Meister Ponzelar im 3D-Druck.