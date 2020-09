Ausstellung in Krefeld : Kunst aus Krefelds Partnerkreis Oder/Spree

Der Südbahnhof ist der Ort einer Künstlerbegegnung zwischen Beeskow und Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Künstlerszene der DDR kurz vor und nach dem Mauerfall wird im Südbahnhof beleuchtet. Künstler mit DDR-Wurzeln diskutieren bei der Finissage am Sonntag, 20. September.

(ped) Vor 30 Jahren, unmittelbar nach der Wiedervereinigung Deutschlands, hat Krefeld eine Partnerschaft mit dem Oder-Spree-Kreis aufgenommen. Die brandenburgische Stadt Beeskow ist seither eine beliebte Kooperationsadresse – vor allem in kulturellen Belangen. Die Künstlerszene in der DDR, während der Umwälzungen rund um den Mauerfall und heute, stellt das Werkhaus zurzeit in Verbindung zur Entwicklung im Westen. Die Erinnerungskultur zum Beispiel wirft die Frage auf: Gibt es in Ost und West die gleichen Erinnerungen an den Nationalsozialismus? Oder hat das Auseinanderfallen Deutschlands nach dem Ende des Faschismus zu sehr unterschiedlichen Bildern in den Köpfen geführt?

Noch bis Sonntag, 20. September, ist eine Ausstellung mit Werken von Künstlern aus dem Landkreis Oder-Spree und aus Krefeld zu sehen. Zur Finissage ab 11 Uhr im Südbahnhof Saumstraße spricht Herbert Schirmer, ehemaliger Kulturminister im Kabinett de Maizière, mit den Künstlern Ulla Walter und Matthias Steier aus dem Landkreis.

Die Malerin und Bildhauerin Ulla Walter kommt aus der „Leipziger Schule“. Sie wird erzählen, wie sich ihr Künstlerleben von damals bis heute verändert hat. In ihrem Buch „Die Lust der Kunst” gibt sie mit ironischem Ton Einblicke in ihr Leben und Schaffen. Matthias Steier, der zunächst Reprotechniker (Helio-Operateur) war, danach an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig studierte, erlangte seine Spezialausbildung bei Wolfgang Peuker, Dietrich Burger und Arno Rink. Der freischaffende Künstler beteiligte sich als Mitarbeiter auf Honorarbasis am Entstehen des monumentalen Bauernkriegspanorama von Werner Tübke.

Die Ausstellung konzentriert sich auf institutionelle Kultur-Hochburgen des Landkreises Oder-Spree. „Auf anschauliche Weise zeugen die Einrichtungen davon, wie überlegt die seinerzeit politisch Verantwortlichen bereits 1991, in den unruhigen Zeiten der gesellschaftlichen Transformation, sich auf die Bereiche Kunst und Kultur in Verbindung zum Tourismus im weiteren Sinn festgelegt haben“, fasst Anja Jansen vom Werkhaus zusammen. Im Zentrum stehen Einrichtungen in der Trägerschaft des Landkreises Oder-Spree, aber auch andere kommunale und private Betreiber. Beispiele sind das Kunstarchiv Beeskow, das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, das Museum des Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann.