Arbeitsgericht in Krefeld : Kündigung des Kranführers von Outokumpu war unrechtmäßig

Krefeld Der Arbeitgeber hat den Kranführern grob fehlerhaftes Verhalten, Verstoß gegen Betriebsanweisung sowie Außerachtlassen einer Sicherheitsunterweisung vorgeworfen, informierte die IG Metall.

Der Arbeitgeber warf ihnen grob fehlerhaftes Verhalten, Verstoß gegen Betriebsanweisung sowie Außerachtlassen einer Sicherheitsunterweisung vor, informierte die IG Metall nun. Der Betriebsrat habe der Kündigung widersprochen. Es habe genug Gründe, die gegen eine so scharfe und existenzbedrohende Reaktion des Arbeitgebers sprachen, gegeben. Am Mittwoch habe das Arbeitsgericht im Verfahren gegen einen der Betroffenen geurteilt: Die Kündigung sei nicht rechtmäßig, zitiert die IG Metall das Arbeitsgericht. Es habe mehr als eindeutig erklärt, dass die Kündigung ungerechtfertigt sei. Eine Sicherheitsunterweisung sei nicht so durchgeführt worden, wie der Arbeitgeber es im Kündigungsschreiben behauptet habe. Nach einem ähnlichen Unfall im Dezember 2019 habe der Arbeitgeber die nötigen technischen Vorsichtsmaßnahmen nicht umgesetzt. Die Kollegen hätten mehr als 20 Jahre lang ohne Fehl und Tadel Kräne geführt. „Auch waren mindestens drei weitere Alternativstellen für die zu Unrecht gekündigten Mitarbeiter frei, zu deren Aufgabenschwerpunkten nicht das Steuern von Kränen gehörte“, so die Gewerkschaft.