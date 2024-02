Vorsicht! Wo in Krefeld Krötenalarm herrscht

Es raschelt etwas am Waldesrand. Die Blätter bewegen sich, doch das Licht ist in der Dämmerung bereits so schwach, dass man kaum erkennen kann, was dort unterwegs ist. Erst, als das Tier auf die Straße kriecht, wird klar: Hier ist eine Kröte unterwegs zum Laichgewässer. Und sie ist nicht allein. „Die Wanderzeit hat jetzt für viele Kröten begonnen. Das Wetter ist dafür ideal“, erklärt Jochen Heimberg vom Kommunalbetrieb Krefeld (KBK). „Der Trieb zu Wandern ist bei den Kröten dann am größten, wenn die Temperaturen langsam steigen und es feucht ist“, ergänzt er.