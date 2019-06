Krefeld : Kritik im Ausschuss: Stadt kommt in der City nicht voran

Krefeld Eine Bilanz der Stadt über Maßnahmen zur Verschönerung der Innenstadt stieß auf harsche Kritik im Planungsausschuss. CDU-Ratsherr Wettingfeld platzte der Kragen.

„Gutachten, Gutachten, Gutachten, nee, wir müssen einfach mal machen!“ Im Planungsausschuss hat CDU Ratsherr Jürgen Wettingfeld mit deutlichen Worten an Politik und Verwaltung appelliert, umgehend in der Innenstadt tätig zu werden. Auslöser war der Bericht von Christiane Gabbert aus dem Fachbereich Stadtmarketing. Basierend auf dem Gutachten des Planungsbüros Junker und Kruse zu „Perspektiven für die Krefelder Innenstadt“ hatte die Citymanagerin über die Umsetzung und „generelle Weichenstellung der Stadtentwicklung“ gesprochen.

Während Ratsherr Hengst die zugrundeliegende Verwaltungsvorlage als „Impuls“ für die Innenstadt wertete und das Thema Innenstadt als „Feld“ bereitet sah, „wo sich der neue Planungsdezernent beziehungsweise eine neue Planungsdezernentin tummeln kann“, hagelte es insbesondere von CDU und FDP deutliche Kritik. „Das Papier ist dünn, weil es in weiten Teilen das auflistet, was bereits längst beschlossen ist und was in zig Runden beraten, diskutiert und beschlossen wurde“, monierte der Fraktionsvorsitzende der FDP, Joachim Heitmann. Es sei vielleicht sinnvoll, „das alles mal für einen neuen Dezernenten oder eine neue Dezernentin aufzulisten“, obwohl er oder sie, falls der- oder diejenige aus der Nähe Krefelds kommen sollte, sicher bereits bestens informiert sei. Es fehle ihm (Heitmann) an einer Konkretisierung bei der Umsetzung der angesprochenen Maßnahmen. „Charmant“ sei es seiner Auffassung nach, wenn man das Papier noch „anreichern“ würde, zum Beispiel wäre interessant zu hören, was der Handelverband zur Entwicklung der Sankt-Anton-Straße zu sagen habe.