Krefeld : Kritik an Krefelds Sprecherin von Fridays for Future

Kritik an Krefelds Sprecherin von Fridays for Future

Krefeld Björna Althoff kandidiert für die Grünen und lässt die Überparteilichkeit der Klimaschützer hinter sich.

(vo) Die parteipolitische Positionierung der Krefelder Sprecherin von Fridays for Future, Björna Althoff, bei den Grünen ist auf Kritik von CDU und FDP gestoßen. Althoff hat sich als parteilose Kandidatin der Grünen für die Kommunalwahl aufstellen lassen (wir berichteten). „Der Schritt von Frau Althoff in die Politik als grüne Ratskandidatin ist mutig“, erklärt dazu CDU-Parteichef Marc Blondin auf Anfrage, „während Fridays for Future überparteilich organisiert ist, bezieht sie damit politisch nun eindeutig Position“. Die CDU hoffe, dass die Grünen mit der Einbindung von Althoff „nicht einfach nur deren fundamentale Forderungen umsetzen wollen“. Kommunalpolitik lebe vom Konsens. Die gemeinsame Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts und viele andere Entscheidungen für den Umweltschutz hätten gezeigt, dass Krefeld schon weiter ist, als von Dritten immer behauptet werde, so Blondin weiter. „Für diesen Klimaschutz mit Augenmaß hat sich die CDU in den vergangenen Jahren immer eingesetzt.“