Anfrage zur Informationspolitik der Stadt Krefeld : Kritik an der Pressearbeit der Stadt Krefeld: Zwischen Information und Propaganda

Wie die Stadt für Gastrobetriebe wirbt: Für die Stadt Imagewerbung und Service für Bürger und Besucher Krefelds – für Ratsfrau Björna Althoff ein Zeichen, dass die Stadt nicht mehr neutral informiert. Foto: Screenshot: Stadt Krefeld

Krefeld Macht die Stadt in ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu viel Reklame? Ratsfrau Björna Althoff wirft dieser Frage auf. Die Stadt sagt: Alles Service. Es gibt allerdings handfeste politische Gründe in eigener Sache, warum Verwaltungen so arbeiten.