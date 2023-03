Albaner mit Kopfschuss getötet Kripo Krefeld fehlt eine heiße Spur im Mordfall in der Südstadt

Ende November ist ein 42 Jahre alter Mann albanischer Nationalität auf offenere Straße in der Krefelder Südstadt mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Polizei hatte schnell zwei Tatverdächtige aus dem Drogenmilieu in Verdacht. Das Duo wanderte in Untersuchungshaft. Doch nur kurz. Dann wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Der dringende Tatverdacht ließ sich nicht erhärten beziehungsweise konnte nicht aufrecht erhalten werden.