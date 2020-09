Kindertheater in Krefeld : Kinderlebenswelten im Mietshaus

Krefeld Zwei Außenseiter und ihre außergewöhnliche Freundschaft berühren das Publikum. Das Kreschtheater zeigt mit „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ ein starkes Familienstück. Die Premiere wurde begeistert gefeiert.

Als Rico und Oskar sich zum ersten Mal begegnen, läuft Rico geradewegs die Lange Dieffe runter, hier fühlt er sich sicher, verlaufen kann er sich auf dieser Straße nicht, denn das wäre seine größte Angst, „man muss nie abbiegen,…außerdem gibt es hier alles, was man braucht“. Und aus diesem Grund, erzählt Rico, ist seine Mutter mit ihm hierhin gezogen. Lange Wege kann er nicht gut behalten, „schon gar keine mit Ecken“. Oskar wohnt nicht in der Gegend, das wäre ihm längst aufgefallen, denn obwohl er mindestens einen Kopf kleiner ist als Rico, ist er nicht zu übersehen: Er trägt einen blauen Motorradhelm.

Die Lebenswelten der beiden Jungs werden in der Inszenierung von Sven Jenkel so eindringlich beschrieben, dass man als Zuschauer fast das Gefühl hat, ebenfalls Teil der Nachbarschaft in der Langen Dieffe zu sein. Fünf bunte Türen stehen für das fünfstöckige Haus. Hinter jeder wohnen Menschen. Rico und Frau Dahling (Thekla Viloo Fliesberg in einer großartigen Doppelrolle) leisten einander Gesellschaft. Und mehr als das, sie stärken sich gegenseitig. Frau Dahling ist Ricos Vertrauensperson, besonders dann, wenn seine Mutter bis frühmorgens arbeitet.